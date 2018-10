La Hongrie interdit les espaces publics aux SDF

Une loi interdisant aux personnes sans domicile fixe (SDF) de dormir dans les espaces publics en Hongrie, promulguée par le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban, va entrer en vigueur lundi. Un amendement constitutionnel approuvé par le parlement hongrois le 20 juin interdit la «résidence habituelle dans un espace public». Cet amendement durcit une loi de 2013 qui en fait un délit passible d'une amende.

La police est à présent habilitée à faire partir les sans-abri et à démanteler cabanes et abris de fortune. La loi sert «les intérêts de la société dans son ensemble», a affirmé jeudi Attila Fulop, secrétaire d'État aux Affaires sociales. Son objectif est de s'assurer que «les sans-abri ne se trouvent pas dans les rues la nuit et que les citoyens peuvent circuler dans l'espace public sans entraves», a-t-il déclaré. Les centres d'hébergement d'urgence gérés par l'État offrent un nombre de places estimé à 11 000 mais selon des experts, on compte au moins 20 000 sans-abri dans le pays.

Le gouvernement affirme augmenter les fonds consacrés aux sans-abri, mais des organisations internationales et associations de défense des droits de l'homme ont critiqué la nouvelle loi. En juin, la rapporteuse de l'ONU sur le logement Leilani Farha l'a jugée «cruelle et incompatible avec la loi internationale relative aux droits de l'homme». «Quel crime ont commis les sans-abri? Simplement tenter de survivre», avait écrit Mme Farha dans une lettre ouverte au gouvernement.

