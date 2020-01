L'Autriche peaufine son nouveau gouvernement

L'Autriche va commencer l'année avec un nouveau gouvernement et un mariage politique inédit: Sebastian Kurz, le chef du parti conservateur, met la dernière touche à son alliance avec les écologistes, après avoir vu échouer sa première coalition avec l'extrême droite. Trois mois après les législatives du 29 septembre remportées par l'ex-chancelier Kurz et son parti ÖVP, les négociations pour former une majorité touchent à leur fin: un ultime rendez-vous a débuté peu après 17h à Vienne entre les conservateurs et les Verts, qui devraient annoncer un pacte de gouvernement.

L'Autriche expérimentera alors pour la première fois une coalition entre l'ÖVP, poids lourd de la politique nationale, et la formation écologiste Die Grünen, qui a enregistré une percée aux dernières élections, mais n'a jamais participé à un gouvernement fédéral. Le pays d'Europe centrale, peuplé de 8,9 millions d'habitants, figurera aussi avec le Luxembourg, la Suède, la Finlande et la Lituanie, parmi les États membres de l'UE où des écologistes participent au gouvernement. Le tandem n'a rien d'évident entre le libéral Sebastian Kurz, partisan d'une ligne dure sur l'immigration, et des Verts politiquement ancrés à gauche.

Des ministères pour les écologistes

Contraint de saborder sa coalition avec l'extrême-droite au bout de 18 mois, M. Kurz avait convoqué des élections anticipées que son parti a largement remportées (37,5%). Face à des sociaux-démocrates en perte de vitesse et une extrême droite devenue peu fréquentable et accusant un recul de 10 points dans les urnes, le chef de la droite a choisi de se tourner vers les écologistes (quatrièmes avec 13,9% des suffrages). Les deux partis prennent «un pari risqué» compte-tenu de leurs «approches politiques fondamentalement différentes», souligne le quotidien régional Tiroler Zeitung.

La droite dominera largement la nouvelle équipe ministérielle, au sein de laquelle les Verts devraient décrocher quatre portefeuilles, dont un super ministère de l'Environnement, incluant également Transports, Énergie et Technologie. La députée écologiste Leonore Gewessler, ancienne dirigeante de l'une des principales organisations autrichiennes de défense de l'environnement, est pressentie à ce poste. Le chef de file du parti, Werner Kogler, âgé de 58 ans, serait vice-chancelier. Parmi les autres attributions des Verts devraient figurer la Justice, les Affaires sociales et la Culture, selon la presse.

(L'essentiel/afp)