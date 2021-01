Deuxième nuit d’émeutes aux Pays-​​Bas

Les Pays-Bas ont connu dans la nuit de lundi à mardi une deuxième flambée de violence orchestrée par des opposants au couvre-feu, censé endiguer la pandémie de coronavirus. Les principales villes Amsterdam, Rotterdam et La Haye, mais aussi d’autres localités (Amersfoort, Geleen, Den Bosch, Haarlem…): le couvre-feu imposé aux Pays-Bas ce week-end pour la première fois dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale a donné lieu à des émeutes, entre affrontements de contestataires avec les forces de l’ordre et actes de vandalisme contre des commerces. À 23h lundi, plus de 70 personnes avaient été arrêtées, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

Lundi soir, les maires de plusieurs villes du pays ont annoncé qu’ils allaient instaurer des mesures d’urgence pour tenter d’empêcher de nouveaux troubles. Celui de Rotterdam, par exemple, Ahmed Aboutaleb, a pris un décret autorisant la police à multiplier les arrestations.

Déjà la nuit précédente, la police avait arrêté 250 personnes lors d’émeutes similaires dans plusieurs villes. Le Premier ministre Mark Rutte avait condamné «la violence criminelle», estimant qu’il s’agissait «des pires émeutes en quarante ans». «Cela n’a rien à voir avec la lutte pour la liberté. Nous ne prenons pas toutes ces mesures pour rire. Nous le faisons car nous combattons le virus et que c’est pour l’instant le virus qui nous prend notre liberté», a ajouté le chef de gouvernement.

(L'essentiel/AFP)