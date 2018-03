Accord des dirigeants de l'UE pour le post-​​Brexit

Les 27 dirigeants de l'Union européenne ont adopté vendredi leur position commune pour les négociations à venir de la relation commerciale post-Brexit avec Londres. Vendredi matin, avant de quitter ses homologues, la Première ministre britannique Theresa May a souhaité une «nouvelle dynamique dans la négociation», afin d'assurer un partenariat «fort» entre les deux blocs sur le plan économique et en matière de sécurité, malgré leur divorce programmé fin mars 2019.

La perspective du Brexit n'a pas empêché les Européens d'afficher une solidarité sans faille avec Mme May jeudi soir dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal le 4 mars à Salisbury sur le territoire britannique, qui a provoqué de fortes tensions avec Moscou. Donald Tusk, président du Conseil européen, l'instance qui regroupe les chefs d'Etat et de gouvernement, a aussi demandé aux 27 de donner leur un feu vert «de principe» à l'accord pour une transition post-Brexit présenté en début de semaine par les négociateurs, Michel Barnier pour l'UE et le Britannique David Davis.

«Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans cette négociation difficile et extraordinaire», a observé vendredi matin M. Barnier, qui a fait un compte-rendu des discussions aux 27. Les lignes directrices fixées par les dirigeants des 27 vont permettre au Français et à son équipe de commencer la discussion sur le cadre du futur partenariat avec Londres, «qui devra respecter les principes et l'identité de l'UE et du marché unique». Donald Tusk l'a répété: le choix du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l'union douanière donnera de fait lieu à des «frictions» dans la future relation commerciale.

(L'essentiel/afp)