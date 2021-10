Le prix Sakharov décerné à Alexeï Navalny

«Il a combattu sans répit la corruption du régime de Vladimir Poutine. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie», a indiqué sur Twitter, David Sassoli, le président du Parlement européen, qui a également réitéré l'appel de l'institution à «la libération immédiate» de M. Navalny. Le choix d'Alexeï Navalny a immédiatement été salué par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur fond de tensions entre la Russie et les Occidentaux.

Alexei @navalny is the winner of this year's #SakharovPrize. He has fought tirelessly against the corruption of Vladimir Putin's regime. This cost him his liberty and nearly his life. Today's prize recognises his immense bravery and we reiterate our call for his immediate release pic.twitter.com/Jox7I280kz