Décès en prison de l'«éventreur du Yorkshire»

Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe dead at 74 – Serial killer who murdered 13 women dies from Covidhttps://t.co/NTKHFo7pvv — Adam Cannon (@adam_cannon) November 13, 2020

L'un des pires criminels de l'histoire du Royaume-Uni, Peter Sutcliffe, surnommé l'éventreur du Yorkshire pour le meurtre de 13 femmes et condamné à la prison à vie, est décédé vendredi, a annoncé un porte-parole du ministère de la Justice.

Sutcliffe, 74 ans, avait été récemment testé positif au nouveau coronavirus, selon les médias britanniques, maladie s'ajoutant à divers problèmes de santé. Le ministère de la Justice a refusé de commenter, indiquant simplement qu'il était décédé à l'hôpital.

«Mission divine»

Il avait été condamné en 1981 à la prison à vie pour avoir tué 13 femmes dans le Yorkshire et le nord-ouest de l'Angleterre entre 1975 et 1980, et avoir tenté d'en tuer sept autres.

Sutcliffe mutilait le corps de ses victimes en utilisant un marteau, un tourne-vis et un couteau, ce qui lui avait valu son sinistre surnom. Il avait prétendu être chargé d'une «mission divine» le poussant à tuer des prostituées, même si toutes ses victimes n'étaient pas des travailleuses du sexe.

Diagnostiqué comme un schizophrène paranoïaque, il avait passé trente ans interné dans un hôpital psychiatrique avant d'être détenu dans une prison à Durham (nord-est). Sutcliffe avait réussi à échapper aux enquêteurs pendant des années grâce notamment à une série d'erreurs de la police. Il avait finalement reconnu ses crimes en 1981 après avoir été arrêté parce que sa voiture portait une fausse plaque d'immatriculation.

BREAKING: Peter Sutcliffe, the ‘Yorkshire Ripper’, has died - reportedly from coronavirus.

May this despicable serial killer rot in hell.

May his 13 victims finally rest in peace. pic.twitter.com/JCgupk8Rr3 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 13, 2020

