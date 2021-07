700 enfants placés victimes d’abus sexuels

Viols, agressions sexuelles, racisme, culture du silence: un rapport, publié mardi, a mis en évidence le calvaire subi pendant des décennies depuis les années 1960 par des enfants au sein des services sociaux de Lambeth, dans le sud de Londres. Selon John O’Brien, secrétaire de l’Enquête indépendante sur les agressions sexuelles sur des enfants (IICSA), il s’agit du pire des 15 rapports jusqu’ici produits par cette instance, qui a notamment enquêté sur les Églises catholique et anglicane et le Parlement britannique.

L’IICSA avait été mise sur pied en 2015 après une série de scandales d’agressions sexuelles sur mineurs mettant en cause des personnages de premier plan, à l’instar du présentateur de la BBC Jimmy Saville. Dans son rapport publié mardi, elle souligne que le conseil local de Lambeth a eu connaissance des plaintes de 705 anciens pensionnaires de trois centres d’accueil pour des faits de viols et agressions sexuelles, mais souligne que le nombre réel est très certainement bien supérieur.

Today, two reports on child sexual exploitation and abuse have been published; the IICSA report on Lambeth Council, and an independent review of The Bradford Partnership.

Read our blog and link to our support services here - https://t.co/cOhD8Gr2Jv pic.twitter.com/8NbKS2rXUn