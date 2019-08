Salvini veut des élections le plus vite possible

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, qui a fait exploser jeudi la coalition populiste au pouvoir, est désormais lancé dans un marathon de meetings et de réunions pour tenter d'imposer des élections anticipées au plus vite. La côte adriatique vendredi, la Basilicate samedi, la Sicile dimanche: une véritable tournée des plages pour le patron de la Ligue, qui martèle à chaque étape le même message. «Il faut rendre la parole aux Italiens. C'est un choix de courage, de cohérence, mais aussi de dignité», a répété le Capitano, vendredi à Termoli.

Alors que le Parlement est en vacances, tous les élus de la Ligue sont convoqués lundi après-midi. Pris de court par le brusque revirement de son désormais ex-allié, Luigi Di Maio, chef de file du M5S, entend pour sa part compter ses troupes lundi matin. Lundi à 18h, les chefs des groupes parlementaires du Sénat doivent se retrouver pour définir le calendrier de cette crise inédite. Si l'Italie a l'habitude de voir valser les gouvernements, c'est la première fois qu'elle risque de devoir voter à l'automne, alors qu'il faut discuter du budget.

La réaction du président très attendue

La réunion au Sénat devra déterminer à quelle date rappeler les élus et si la chambre haute commencera par recevoir le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, qui a demandé à s'exprimer devant elle, ou par examiner la motion de défiance contre lui déposée vendredi par la Ligue. Selon les médias italiens, M. Conte souhaiterait d'abord aller au G7 de Biarritz, qui s'ouvre le 24 août, et choisir le commissaire européen italien, sur lequel il n'a désormais plus besoin de s'entendre avec la Ligue.

Mais les observateurs penchent plutôt pour un rappel des parlementaires le 19 ou le 20 août, avec une dissolution quelques jours plus tard, ce qui laisserait ouverte la possibilité de voter avant la fin octobre, comme l'exige M. Salvini. La grande inconnue reste la position du chef de l'État, Sergio Mattarella, qui a seul le pouvoir de dissoudre le Parlement et de convoquer un scrutin. Or M. Mattarella est notoirement opposé à des élections en septembre-octobre, période où le gouvernement doit préparer le budget de l'année suivante, en discuter avec Bruxelles et le faire adopter au Parlement. Un gouvernement expédiant les affaires courantes n'aurait pas le poids nécessaire pour négocier avec Bruxelles.

