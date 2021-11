Ils sont coincés depuis trois jours dans un pub

Le Royaume-Uni peine à se remettre complètement de la tempête Arwen, dont les rafales à près de 160 km/h vendredi et samedi, ont entraîné la mort de trois personnes et mis de nombreux trains et camions à l’arrêt. La tempête a depuis faibli et se dirige vers l’Europe continentale. Mais les abondantes chutes de neige qui l’ont suivie ont semé le chaos et créé des situations ubuesques, comme dans les Yorkshire Dales, au nord de l’Angleterre.

Une soixantaine de clients se sont retrouvés coincés au Tan Hill Inn, un pub connu pour être le plus haut de Grande-Bretagne: il «culmine» à 528 mètres. Ces gens avaient fait le déplacement pour assister au concert d’un groupe rendant hommage à Oasis, explique la BBC. Ils sont réveillés samedi matin sous un mètre de neige, l’or blanc atteignant certaines fenêtres de l’établissement. Les routes environnantes étant devenues impraticables – notamment à cause de la chute de pylônes électriques – les visiteurs n’ont eu d’autre choix que de prendre leur mal en patience.

Selon la propriétaire Nicola Townsend, 61 personnes s’apprêtaient dimanche soir à passer une troisième nuit dans son pub, dans une ambiance bon enfant. Certains, dont les membres du groupe musical, ont installé un campement de fortune dans le salon du pub. «C’est vraiment très agréable et tout le monde est de bonne humeur. Ils se sont liés d’amitié, comme une grande famille. Une dame a même dit qu’elle ne voulait pas partir», s’amuse l’hôte des lieux. Le personnel a organisé des activités pour divertir les gens, notamment un quiz et des jeux de société, et une soirée karaoké était prévue dimanche soir.

(L'essentiel/joc)