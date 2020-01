Le pilote fait décoller l'Airbus «sans les mains»

La prouesse a été réalisée en toute discrétion le 18 décembre 2019, mais Airbus n'en a fait la promotion que la semaine passée. Après deux ans de travail, l'avionneur européen a réussi à faire décoller un A350 depuis Toulouse sans l'intervention des pilotes. Ces derniers ont laissé le contrôle de l'appareil au pilotage automatique.

Ce décollage à vue en mode automatique est une première mondiale. Sur les images ci-dessus, on peut voir que le pilote effectue des réglages, pousse la manette des gaz et puis... plus rien puisqu'une caméra couplée au programme de reconnaissance visuelle fait le reste en assurant le bon positionnement de l'avion sur la piste. Airbus a réitéré l'opération à huit reprises. D'après Les Échos, qui relatent cet exploit, il n'est, pour l'instant, pas prévu d'installer cette technique sur les vols commerciaux.

D'après l'Association internationale du transport aérien, le trafic aérien devrait doubler d'ici à 2023. «Ça nécessitera environ 37 000 nouveaux avions - et plus d'un demi-million de nouveaux pilotes pour les faire voler», détaille Airbus dans un communiqué.

(L'essentiel/cga)