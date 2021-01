Trois ans et demi de prison pour Tyrell Robinson

L’histoire était pourtant belle, au début. Tyrell Robinson, passionné de football depuis tout petit, a rejoint Arsenal à l’âge de 7 ans. Il est passé professionnel en janvier 2015, à 17 ans. Deux ans plus tard, il a quitté les Gunners. Il s’est retrouvé à l’essai à Watford, avant de rebondir à Bradford City en mai 2017.

Le 14 août 2018, dix minutes avant le coup d’envoi d’un match de Coupe de la Ligue face à Macclesfield Town, Robinson a été sorti des vestiaires pour être interrogé par la police. Dans la foulée, il a été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle.

Licencié par Bradford

Le lendemain, il a été suspendu par le club de Bradford City, avec qui il n’a plus jamais rejoué. En février 2020, il a été inculpé par la police. Le chef d’accusation concerne les relations sexuelles que Robinson a eues avec une jeune fille de 14 ans en 2018.

Cette situation a entraîné son licenciement du club de Bradford le 24 février 2020. «Cela intervient après que la police du West Yorkshire a confirmé que des charges avaient été retenues contre Robinson, suite à son arrestation en août 2018. Robinson a été licencié du reste de son contrat pour faute grave. Le club ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire».

Il plaide coupable en juin 2020

Le 16 juin 2020, au tribunal de Bradford, l’ex-Gunner a plaidé coupable d’infractions sexuelles sur une jeune fille de 14 ans et a également reconnu avoir fabriqué et envoyé des photos indécentes via Snapchat. Le jeune homme a été libéré sous caution et enregistré comme délinquant sexuel avant de quitter le tribunal.

«Vous ne devez pas supposer que le fait que j’ajourne la peine et que je vous accorde une libération sous caution signifie qu’une peine particulière vous sera imposée», a déclaré le juge Jonathan Rose au tribunal de Bradford. «Toutes les options seront ouvertes au juge qui s’occupera de votre cas, et cela inclura très largement la possibilité d’une peine de prison».

«Vous avez profité d'une adolescente en état d'ébriété»

Et le dénouement de cette histoire est survenu mardi, avec la condamnation à trois ans et demi de prison de Tyrell Robinson

Le juge Richard Mansell QC a prononcé la sentence: «Vous avez clairement profité d’une adolescente en raison de son état d’ébriété. Le préjudice que vous avez causé à cette fille et à sa famille est considérable. Si vous avez démontré que vous connaissiez son âge et que vous reconnaissiez qu’il s’agissait d’une "tueuse", comme vous l’avez dit, cela ne vous a pas empêché de la complimenter, de flirter avec elle et de tenter de la rencontrer». L’ancien footballeur devra purger la moitié de sa peine avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)