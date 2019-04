Elle écrit à sa mère au ciel et reçoit une belle réponse

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme— Linda Ross (@Lindaa_x) 2 avril 2019

Les Britanniques célébraient la fête des Mères, dimanche dernier. Pour la petite Ella, l'approche de cette journée était particulièrement difficile à vivre: sa maman est décédée en décembre 2018 d'une tumeur au cerveau. Pour lui témoigner son amour, la fillette de 4 ans lui a envoyé un dessin représentant un Minion. Sur l'enveloppe timbrée, l'enfant avait écrit: «Pour maman au paradis, joyeuse fête des Mères. Je t'aime».

À la grande surprise de la famille d'Ella, une réponse est arrivée dans la boîte aux lettres des Lennon, deux jours après l'envoi. Un(e) employé(e) de la poste britannique avait en effet pris le temps d'adresser un message à la petite fille. «À ma belle Ella (...), je t'aime très, très fort. Des millions et des milliards et des billions, voilà à quel point je t'aime. Tu es en train de devenir une grande fille très intelligente et je suis fière de toi. Et même si je suis au ciel, je te regarde tous les jours», était-il écrit.

Linda, la tante d'Ella a publié sur Twitter une photo de ce message poignant, qui a rendu la fillette très heureuse. «Un grand sourire a éclairé son visage. Cela montre qu'il y a des gens extraordinaires dans ce monde. Je ne pourrai jamais vous remercier assez», a-t-elle ajouté. Le papa d'Ella a, lui aussi, remercié cette personne anonyme pour son geste bienveillant. Partagée plus de 12 000 fois, la publication de Linda a fait pleurer bien des internautes.

(L'essentiel/joc)