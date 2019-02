La plus grande banque de Malte cible de hackers

L'établissement, dont le gouvernement est le plus grand actionnaire, a verrouillé ses systèmes, fermant ses agences et ses distributeurs automatiques et interrompant les transactions par smartphones et Internet et les mails internes. Son site Internet a aussi été déconnecté.

Les comptes des clients n'ont été «en aucune façon touchés ou compromis» et les services vont revenir à la normale dès que possible, a indiqué la banque.

«Les hackers ont tenté de transférer des fonds dans des banques en République tchèque, à Hong Kong, au Royaume-Uni et aux États-Unis», a précisé M. Muscat au Parlement. Ces transactions ont été tracées et sont en cours d'«annulation», a-t-il affirmé.

(L'essentiel/afp)