Un feu d'artifice tiré pour leur sortie de prison

La sortie de prison de deux chefs d'un clan mafieux a été accueillie par une grande fête avec un feux d'artifice près de Naples, ont rapporté samedi les médias italiens. Giovanni Illiano, 48 ans, et Silvio De Luca, 41 ans, venaient de terminer leurs peines de respectivement 8 ans et 10 ans de prison, notamment pour extorsion.

Dans le quartier de barres d'immeubles de Monterusciello, dans l'ouest de Naples, plus d'une centaine de proches et amis les attendaient jeudi soir pour une fête avec champagne, lumières clignotantes de discothèque et un feud'artifice. Pour ce grand retour dans leur fief - connu pour son trafic de drogue - un interprète de chansons populaires napolitaines avait été embauché, et celui-ci a dédié de nombreuses chansons à des mafieux encore derrière les barreaux, a ajouté la presse.

L'événement, documenté via des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux, fait l'objet d'une enquête de gendarmerie.

(L'essentiel/afp)