Un engin «suspect» avec des clous dans un train

La découverte d'un "engin suspect" contenant de la poudre et des clous dans un train près de Cologne en Allemagne a provoqué samedi un important déploiement policier, avant que les artificiers établissent qu'il était sans danger. L'engin retrouvé à l'intérieur d'un carton dans un train régional contenait «entre autres des clous et une petite quantité de poudre noire» mais après expertise il est apparu qu'il ne pouvait exploser et donc «qu'il ne présentait pas de danger» pour les passagers, a indiqué la police locale dans un communiqué.

Même s'il avait pu détoner, ce leurre de bombe n'aurait pu projeter les clous «qu'à quelques centimètres de distance», a-t-elle ajouté. Il avait été découvert tard vendredi soir à l'intérieur d'un train régional à l'arrêt dans un dépôt ferroviaire de Cologne-Deutz, dans l'ouest du pays, par des équipes de nettoyage.

Samedi matin, des équipes de police et d'artificiers ont investi le dépôt pour récupérer l'engin et pendant cette opération tout le quartier a été fermé au public par des barrages de police. L'ensemble des 27 trains du dépôt doivent être inspectés par des équipes spécialisées avec chiens détecteurs de bombe.

