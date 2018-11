L'affaire d'abus sexuels la plus grave du pays

La justice norvégienne a annoncé mardi l'inculpation d'un homme, un arbitre d'une vingtaine d'années selon les médias, pour des infractions sexuelles, essentiellement via internet, à l'encontre de centaines de garçons. «L'affaire est grave et c'est à ce jour la plus vaste affaire d'abus sexuels en Norvège», a indiqué la Procureur d'État, Guro Hansson Bull, dans un communiqué de presse. Selon le Parquet, quelque 300 jeunes garçons sont impliqués dans ce dossier.

Les agressions auraient essentiellement eu lieu sur internet où, sous des pseudonymes féminins dans des forums de discussion, il aurait conduit ses jeunes victimes à effectuer des actes sexuels et à se filmer en leur promettant des photos érotiques en retour.

L'acte d'accusation contient aussi des cas de viol, selon les médias norvégiens. Les faits ont débuté en 2011 et ont visé des garçons âgés de 13 à 16 ans en Norvège mais aussi dans d'autres pays nordiques. «Il reconnaît les faits», a déclaré son avocate, Gunhild Laerum, à NRK. «Mais il n'a pas encore pris position sur tous les chefs d'accusation». Son procès doit se tenir en 2019.

