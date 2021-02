Leur bébé mort dans la cave, ils se défendent

L’alerte avait été donnée par les services de protection de l’enfance en Suisse, début août 2015. Ne trouvant aucune trace de Yasmina, 1 an, lors d’une visite à son domicile de Staad, ils avaient prévenu la police. Peu après, les agents avaient trouvé le cadavre du bébé dans la cave de la maison familiale. Les parents de la petite, toxicomanes, avaient été arrêtés. La mère et le père ont été condamnés en décembre 2018, à respectivement 6 ans et 5 ans de prison pour homicide par négligence.

Mais l’affaire sera une nouvelle fois traitée par la justice à partir de vendredi, puisque tant les parents que le ministère public ont fait recours contre ce jugement. Concrètement, le ministère public reproche aux accusés d’avoir laissé Yasmina seule dans sa chambre pendant plus de deux heures. Ce jour-là, il faisait très chaud dans la pièce située sous les combles. C’est là que l’enfant serait décédée.

Caché dans une valise

Découvrant le corps sans vie du bébé, la maman aurait ensuite caché le cadavre dans une valise entreposée à la cave. Le ministère public les accuse aussi d'avoir gravement négligé leur nourrisson. Sous l'influence de la drogue notamment, ils l’auraient mal nourri. Et ils n’auraient jamais emmené le bébé chez le médecin ni veillé à son hygiène corporelle.

Les parents demandent leur acquittement. Le ministère public, lui, exige des sanctions plus lourdes ainsi qu’une condamnation pour meurtre.

(L'essentiel/ofu)