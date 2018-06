Madrid demande l'extradition de Valtonyc

«On a reçu une demande (...), la procédure est en cours», a déclaré Caroline Jonckers, porte-parole du parquet de Flandre-Orientale (nord), confirmant les informations du quotidien catalan Ara. La magistrate a confirmé que le rappeur espagnol, recherché par la justice de son pays pour «apologie du terrorisme», se trouvait en Belgique dans la région de Gand (nord). Mais elle a refusé toute précision sur les chefs d'accusation retenus dans le mandat d'arrêt et le déroulement de la procédure. Aucune date de convocation devant un juge belge n'a encore été fixée, selon Mme Jonckers.

Le rappeur majorquin de 24 ans, peu connu avant de comparaître devant les tribunaux espagnols, a publié dimanche sur son compte Twitter une photo de lui prise à Gand. On peut reconnaître en arrière-plan un canal et une des embarcations rouges et blanches typiques de la cité flamande. De son vrai nom José Miguel Arenas Beltran, Valtonyc est visé depuis le 24 mai par un mandat d'arrêt international émis par Madrid. Il a été constaté ce jour-là qu'il était «en fuite», à cause d'une condamnation à trois ans et demi de prison pour «apologie du terrorisme», «injures à la Couronne» et «menaces», une peine confirmée en février par la Cour suprême.

Puigdemont menacé d'une remise à l'Espagne

Dans les paroles de ses chansons, le rappeur évoque le meurtre de membres du gouvernement, de la famille royale et de partis de droite. «Qu'ils aient peur comme un garde civil au Pays basque» ou «le roi a un rendez-vous sur la place du village une corde autour du cou», rappe-t-il en catalan dans ces textes de 2012 et 2013 qui lui ont valu sa condamnation. La justice avait considéré que ces paroles faisaient entre autres l'apologie «incontestable» des indépendantistes basques de l'ETA, organisation armée ayant ensanglanté l'Espagne jusqu'en 2011, et classée comme terroriste par l'UE.

Sa fuite a relancé le débat sur la législation espagnole sur l'apologie du terrorisme et les injures à la Couronne, de plus en plus sujette à controverse. À l'automne 2017, la Belgique avait accueilli cinq ex-membres de l'exécutif catalan destitué - dont son président Carles Puigdemont - à la suite de la tentative avortée de sécession de la Catalogne. Cet exil avait entraîné l'émission de mandats d'arrêt européens à Madrid.

À la mi-mai, la justice belge avait refusé d'exécuter les trois mandats qui visaient trois ex-ministres indépendantistes catalans se trouvant toujours en Belgique. M Puigdemont, quant à lui, se trouve toujours sous surveillance judiciaire en Allemagne, menacé d'une remise à l'Espagne. Valtonyc est défendu par l'avocat d'origine chilienne, Gonzalo Boye, qui a également défendu M. Puigdemont.

Avui faria 1 mes que dormiria a la presó, però gràcies a l'organització popular i la solidaritat he pogut abraçar la meva família i seguim la lluita. Prest tendreu notícies.



Gràcies per fer-ho possible.

Caixa de resistència: www.https://t.co/I2tDmIvMTS pic.twitter.com/VAwwI4lKrV — Josep Valtònyc️ (@valtonyc) 24 juin 2018

(L'essentiel/afp)