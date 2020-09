Il aurait poignardé les victimes «au hasard»

«Il semblait très calme. Après avoir donné entre cinq et sept coups de couteau dans la gorge d’une femme, il est parti comme si de rien n’était», a raconté hier aux médias britanniques Savvas Sfrantziz, directeur d’un bar de Birmingham et témoin d’une des agressions qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Pendant deux heures, un homme armé d’un couteau a semé la terreur dans le centre de la deuxième métropole d’Angleterre, tuant une personne et en blessant sept autres, dont deux grièvement. Dimanche soir, la police tentait toujours de l’identifier et de le retrouver. Des images de vidéosurveillances ont été diffusées pour tenter de le retrouver.

Pas de mobile apparent, mais une nuit houleuse

Selon les premiers éléments de l’enquête, la piste d’agressions commises «au hasard» semblait la plus probable, a indiqué l’un des responsables de la police, Steve Graham. Aucun élément ne laissait suspecter un crime «terroriste» ou haineux. Quant à l’hypothèse d’un règlement de comptes entre gangs, elle n’était pas corroborée par le profil des victimes, sans lien avec l’un ou l’autre de ces groupes. Enfin, bien qu’une attaque ait eu lieu dans le quartier gay, rien non plus ne semblait pointer un mobile homophobe.

De manière générale, la nuit semble avoir été plus houleuse que d’habitude, avec des bagarres impliquant un grand nombre de personnes. Une tension que le commissaire de police David Jamieson a attribuée aux restrictions de sortie liées au coronavirus.

À Londres, le même soir, cinq hommes ont aussi été blessés au couteau. Cinq suspects ont été arrêtés.

