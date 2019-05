Une flèche de 30 cm plantée en plein coeur

Les médecins de l'hôpital de Molinette à Turin (nord) ont eu affaire à un cas particulièrement délicat, lundi soir. Un homme de 47 ans originaire du val d'Aoste avait reçu une flèche de plus de 30 centimètres en plein coeur. Le projectile avait également touché l'un des poumons du patient. Pour sauver la vie du malheureux, le service de chirurgie cardiaque a dû procéder à une intervention considérée comme exceptionnelle.

Les circonstances du drame sont encore floues. Il semble que la flèche soit partie accidentellement d'une arbalète que l'homme manipulait. L'hypothèse d'une tentative de suicide n'est non plus pas exclue. Arrivé à l'hôpital d'Aoste dans un état critique, le quadragénaire a été héliporté vers Turin. Il était conscient avant son opération.

Les médecins n'ont pas immédiatement retiré la flèche, de crainte de déclencher une hémorragie incontrôlable, explique le «Corriere della Sera». Ils ont d'abord mis en place une circulation sanguine extra-corporelle (ndlr: une dérivation de la circulation sanguine dans le cœur et les poumons en dehors du corps) pour soutenir les fonctions cardio-respiratoires. Puis, ils ont pu extraire la flèche du coeur et réparer les lésions cardio-pulmonaires du patient. L'opération s'est parfaitement déroulée et la vie du patient n'est plus en danger.

(L'essentiel/joc)