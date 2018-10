Le système d'immigration va être durci

«Quand nous quitterons (l'Union européenne), nous mettrons en place un système d'immigration qui met fin, une fois pour toutes, à la libre circulation» des citoyens européens au Royaume-Uni, a déclaré mardi la Première ministre britannique Theresa May. «Ce sera un système basé sur les compétences des travailleurs, et non sur leurs origines». «Ce nouveau système permettra de réduire l'immigration des personnes peu qualifiées», a ajouté la chef du gouvernement.

«Il mettra le Royaume-Uni sur la voie d'une immigration réduite à des niveaux viables, comme promis». Theresa May s'était engagée, dans le programme présenté pour les élections législatives de juin 2017, à réduire le solde migratoire à moins de 100 000 personnes par an, contre 273 000 en 2016. La dirigeante britannique devrait détailler ce nouveau système dans un discours qu'elle prononcera mercredi au congrès du Parti conservateur, à Birmingham (centre de l'Angleterre).

Un test «insuffisant»

Selon ces nouvelles règles, les personnes souhaitant s'installer outre-Manche devront attester d'un certain niveau de revenu, pour garantir qu'elles n'occupent pas des emplois «qui pourraient être pourvus» par la population britannique. Les visas délivrés aux étudiants ne seront pas soumis aux mêmes critères. Le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid, a de son côté proposé une réforme du test que doivent passer les personnes souhaitant obtenir un passeport britannique, en y intégrant des références aux «valeurs britanniques».

Le test actuel, qui porte sur la culture du pays, son histoire, le sport ou encore la cuisine, «n'est pas suffisant», a déclaré mardi le ministre lors d'un discours devant le congrès des Tories. «Certes, a-t-il développé, il est peut-être utile de connaître le nom de la sixième épouse d'Henri VIII (NDLR: Catherine Parr). Mais le plus important pour moi, c'est (de) comprendre aussi les valeurs progressistes et démocratiques qui unissent notre société».

Les citoyens de l'Union européenne sont actuellement libres de s'installer et de travailler au Royaume-Uni, une situation qui doit prendre fin à l'issue de la période de transition post-Brexit, en décembre 2020, en cas d'accord entre Londres et Bruxelles sur les conditions de la sortie britannique de l'UE.

(L'essentiel/afp)