Un policier tué dans une intervention à Spa

Un policier a été abattu lors d'une fusillade à Spa, en Belgique, au moment d'un contrôle routier dans la nuit de samedi à dimanche, et un suspect a été interpellé. Une fusillade a eu lieu vers 2h du matin dans le centre de la ville, à la suite du contrôle d'un véhicule, et un policier de la zone de police des Fagnes est décédé, a indiqué le parquet de Liège.

Vers 9h15 un individu de nationalité néerlandaise a été arrêté, et l'enquête se poursuivait pour «déterminer son implication», a expliqué cette même source. Les circonstances du décès restaient à préciser, mais selon une source proche de l'enquête, le policier est intervenu à la suite d'une altercation. Il est décédé avant l'arrivée des secours.

«Incident dramatique à Spa. Mes plus sincères condoléances aux proches du policier décédé et tout mon soutien à ses collègues de la police locale», a écrit sur Twitter le ministre de l'Intérieur belge Jan Jambon. Il se rendra à Spa dans la journée, tout comme le roi Philippe qui est attendu sur place vers 15h, annonce Belga. L'agence de presse affirme qu'un groupe de Néerlandais a été refoulé à l'entrée d'un bar. La police a été appelée à la suite de l'altercation et a réalisé le contrôle du véhicule dans lequel ils avaient pris place. Le policier aurait été tué par l'un des passagers.

Dramatisch voorval in Spa. Mijn diepste medeleven met de nabestaanden van de overleden politieman en alle steun aan zijn collega’s van de lokale politie. — Jan Jambon (@JanJambon) 26 août 2018

(L'essentiel/afp)