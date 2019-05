Le paysage politique belge très morcelé

Le morcellement du paysage politique belge s'est accentué dimanche lors des élections législatives, laissant augurer de longues tractations pour un futur gouvernement. Outre leurs 21 eurodéputés, les Belges votaient dimanche pour élire des centaines de députés régionaux et nationaux. La presse belge s'interroge lundi sur la possibilité de gouverner le pays, tant l'incertitude règne. La principale surprise est venue de Flandre, où le parti d'extrême droite Vlaams Belang est devenu la deuxième force politique de la région. Avec 18,5%, selon des résultats quasi-définitifs, le VB fait plus que tripler les 6% engrangés en mai 2014. Il obtiendrait 18 des 150 sièges de députés à la Chambre, au niveau national, contre 3 jusqu'à présent.

Ensemble, les quatre partis de la coalition de centre-droit au pouvoir entre 2014 et fin 2018 dégringolent de quelque 20 sièges au total, perdant nettement la majorité absolue. La reconduction de la coalition est donc impossible. Outre les centristes et les libéraux, les socialistes aussi cèdent du terrain, au profit d'Ecolo-Groen et du Parti du travail (PTB, extrême gauche). Quant à l'Alliance néo-flamande (N-VA, nationalistes flamands), son président Bart De Wever l'a lui-même rangée parmi les perdants, même si elle reste la première force politique du pays (25 députés à la Chambre, soit 8 de moins).

Tractations impossibles?

Le Premier ministre, le libéral francophone Charles Michel, en a exclu d'office les députés du Vlaams Belang, du PTB et du PVDA. «Les partis non démocratiques n'ont pas vocation à être présents dans les majorités gouvernementales», a lancé celui qui est déjà depuis cinq mois à la tête d'un gouvernement démissionnaire. Combien de temps faudra-t-il pour former un gouvernement ? Les Belges ont tous en tête un record qu'ils ne veulent pas battre: entre mi-2010 et décembre 2011, leur pays a vécu 541 jours sans gouvernement de plein exercice.

À partir de lundi, le roi Philippe doit entamer un premier tour de consultations avec les présidents de parti, à l'issue duquel un «informateur» devrait être nommé pour explorer les pistes possibles. Le parti Ecolo-Groen, l'un des vainqueurs du vote (il gagnerait 9 députés pour en compter 21), s'est dit prêt à former «une coalition climat» avec la gauche, les centristes ou les libéraux.

