Une collision sur la lagune de Venise fait deux morts

Deux pêcheurs sont morts dans la nuit de vendredi à samedi à l'entrée de la lagune de Venise dans une collision avec un autre bateau. Les quatre occupants de cette embarcation ont été blessés, rapportent les pompiers italiens.

La collision a eu lieu juste avant minuit: l'un des pêcheurs, rapidement secouru, est mort pendant le transport à l'hôpital. Le corps sans vie de l'autre a été retrouvé après un peu plus d'une heure de recherches. Tous deux avaient une soixantaine d'années et résidaient à Venise, cité qui accueille plus de 20 millions de touristes par an.

Alcool hors de cause

Selon un communiqué de la capitainerie, il semble que la barque des pêcheurs était à l'arrêt sur le canal de San Nicolo di Lido quand elle a été percutée par l'autre bateau. Selon la presse italienne, il y avait à bord de ce bateau quatre jeunes vénitiens qui revenaient d'une soirée sur une île du sud de la lagune.

Le drame pourrait avoir été dû à une vitesse excessive, à un moment de distraction ou à un défaut de lumière sur l'une des embarcations, mais pas à l'alcool, les tests effectués sur les jeunes n'ayant pas relevé de niveaux excessifs.

Incidente in Laguna: la dichiarazione del Sindaco @LuigiBrugnaro »Alle famiglie delle due vittime il più sincero cordoglio. Ai feriti arrivi l'augurio di pronta guarigione. Gli inquirenti accertino le responsabilità Testo completo: https://t.co/HEhi2ASfKq@CMVenezia– Comune di Venezia (@comunevenezia) August 4, 2018

(L'essentiel/nxp/ats)