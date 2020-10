Un mort et 11 disparus après la tempête

Les intempéries dans le nord-ouest de l'Italie, où de fortes précipitations ont provoqué des crues soudaines, ont fait au moins un mort et 11 disparus, selon un bilan provisoire des autorités locales publié samedi. Un pompier volontaire est mort au cours d'une intervention dans le Val d'Aoste, selon la Protection civile, et 11 personnes sont portées disparues dans le Piémont où de nombreux villages, aux rues et maisons dévastées par les eaux, sont coupés du monde, a annoncé la région dans un communiqué qui évoque une situation «extrêmement critique».

Dix personnes sont portées manquantes dans la province de Cuneo et des recherches sont en cours en Italie, mais aussi côté français, dans le département des Alpes maritimes. Une onzième personne est portée disparue après la chute de son véhicule dans la rivière Sesia.

Les pluies abondantes qui se sont abattues à partir de vendredi après-midi sur cette région limotrophe de la France ont provoqué inondations, glissements de terrain et d'importants dégâts matériels, endommageant des bâtiments et des infrastructures, notamment des ponts, précise la région. Les zones les plus touchées se situent dans les bassins des rivières Toce, Tanaro, Biellese et Sesia.

(L'essentiel/afp)