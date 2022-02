103 coups de canon ont fait vibrer Londres

Des coups de canon ont été tirés, lundi, sous le regard du public à Londres, en l'honneur d'Elizabeth II, reine depuis 70 ans. À midi, les militaires de la King's Troop Royal Horse Artillery, nommée par le père de la reine, le roi George VI, ont tiré une salve de 41 coups de canon à Green Park, dans le centre de la capitale. À la Tour de Londres, où sont précieusement gardés les joyaux de la couronne, 62 coups de canon ont été tirés une heure plus tard.

Gun Salutes are underway in Green Park to mark Her Majesty’s 70 years on the throne. #PlatinumJubilee @RoyalFamily @KingsTroopRHA pic.twitter.com/SagEKWoVJi

Il y a habituellement 21 tirs de canons lors des saluts royaux ou nationaux, qui sont portés à 41 si les tirs viennent d'un parc ou d'une résidence royale, et 21 supplémentaires si le monument se trouve dans la City of London ce qui est le cas de la Tour de Londres. Cette cérémonie était organisée au lendemain du 6 février, jour anniversaire de l'accession au trône d'Elizabeth II, devenue dimanche le premier monarque britannique à atteindre les 70 ans de règne.

Quatre jours de festivités sont prévus pour fêter son jubilé du 2 (jour de son couronnement en 1953) au 5 juin, avec parade militaire, grand concert et des milliers de déjeuners populaires.

In the #GreenPark the @WelshGuardsBand are entertaining the crowds as they await the arrival of @KingsTroopRHA to fire the #accessiongun salute to start celebrations for the #platinumjubilee pic.twitter.com/7ERY5IaASH