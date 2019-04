L'UE n'apparaît plus sur les passeports britannique

Toujours empêtré samedi dans des discussions autour du Brexit, le Royaume-Uni a commencé à délivrer des passeports sans la mention «Union européenne», un changement symbolique qui illustre en creux les difficultés du processus de divorce. «Des passeports bordeaux qui ne présentent pas les mots Union européenne sur la couverture ont été mis en circulation le 30 mars», a déclaré samedi une porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Elle a précisé que des passeports avec la mention Union européenne «continueront à être délivrés pendant une courte période après cette date», afin «d'écouler les stocks». La présence ou l'absence de la mention n'affecte pas la capacité du détenteur du passeport à voyager. Ce retrait, symbolique, sur les nouveaux passeports a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, chez les partisans comme chez les opposants au Brexit.

Le Royaume-Uni devait initialement quitter l'UE le 29 mars, deux ans exactement après avoir activé l'article 50 du traité de Lisbonne. Mais en mars, le gouvernement de Theresa May a sollicité un report de cette date pour éviter le chaos potentiel d'une sortie sans accord, qui aurait mis fin du jour au lendemain, sans période de transition, à 46 ans d'appartenance à l'UE. Tandis que la date est désormais fixée au 12 avril, Theresa May a réclamé vendredi un nouveau report, jusqu'au 30 juin, pour tenter de trouver d'ici là un accord de divorce acceptable pour le Parlement britannique, qui a jusqu'ici rejeté tous les scénarios.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5