Il avait étranglé sa femme et laissé le bébé seul

Épilogue provisoire dans l'affaire d'un morbide homicide en Suisse en 2017. Le tueur vient d'écoper de 25 ans de réclusion criminelle à la Cour d'assises de Besançon, rapporte ce vendredi «24 Heures». Mais il a déjà annoncé son intention de faire appel.

L'homme, un Français de 37 ans, avait étranglé sa femme dans leur appartement, avant d'abandonner leur bébé de 7 mois sur les lieux. L'enfant avait pu être retrouvé sain et sauf une quinzaine d'heures plus tard par sa grand-mère. Le papa, lui, avait filé en France, dans son pays d'origine. C'est là qu'il a été arrêté quelques jours plus tard par les forces de l'ordre hexagonales. Comme la France n'extrade pas ses ressortissants, le crime a été jugé à Besançon.

Le substitut du procureur de la République avait requis 30 ans de prison. Les juges se sont montrés plus cléments. La défense a tenté en vain de plaider l'acte involontaire.

(L'essentiel/frb)