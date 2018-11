Le Luxembourg lié à un coup de filet antimafia

La direction nationale antimafia italienne a coordonné, mercredi, un vaste coup de filet contre des familles mafieuses actives dans les paris en ligne, saisissant des biens en Italie et à l'étranger pour environ 1 milliard d'euros. 800 policiers ont été mobilisés pour arrêter 68 personnes, soupçonnées d'être des membres importants de clans mafieux des Pouilles, de Calabre et de Sicile qui se partageaient le marché, ou des entrepreneurs complices et des prête-noms. Le système très organisé se servait de plates-formes informatiques d'entrepreneurs du secteur qui avaient mis à la disposition des clans mafieux un circuit parallèle illégal.

Selon l'AFP qui cite un communiqué de la direction nationale antimafia, des biens et de l'argent liquide ont ainsi pu être saisis au Luxembourg mais également au Royaume-Uni, en Roumanie, en Serbie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Albanie, à Malte, ainsi que sur les îles de Man, de Curaçao (Antilles hollandaises), de Sainte-Lucie (îles Vierges britanniques) et des Seychelles. Nous ignorons les détails des saisies au Grand-Duché.

Coopération judiciaire de l'UE

La direction nationale antimafia estime que le volume des paris en ligne mis à jour, en particulier sur des événements sportifs, est supérieur à 4,5 milliards d'euros. L'argent gagné frauduleusement était réinvesti dans du patrimoine immobilier et des placements financiers à l'étranger effectués par des personnes, fondations et sociétés servant de prête-noms. Les enquêteurs ont fait appel à Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'UE, et particulièrement aux autorités judiciaires de Serbie, de Suisse, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

En Italie, ces saisies ont concerné sept régions du sud au nord, dont la Lombardie (Milan) et la Toscane. Les personnes arrêtées sont sous le coup de divers chefs d'accusation: association mafieuse, transferts frauduleux de valeurs, recyclage d'argent, collecte illégale de paris en ligne ou encore soustraction frauduleuse de prélèvements fiscaux sur les gains.

