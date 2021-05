Alexandre Loukachenko chez son allié Poutine

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, sous pression des Occidentaux depuis l’interception d’un avion et l’arrestation d’un journaliste à bord, doit s’entretenir vendredi en Russie avec son allié Vladimir Poutine, au lendemain de l’ouverture d’une enquête par l’agence onusienne de l’aviation civile. Alexandre Loukachenko doit être accueilli par Vladimir Poutine dans sa résidence d’été de Sotchi, sur les bords de la mer Noire, dans le sud de la Russie, officiellement pour parler de l’«intégration» entre les deux ex-républiques soviétiques, un projet que Moscou caresse de longue date, et de leurs «projets communs, notamment économiques», selon le site du Kremlin.

Mais le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a d’ores et déjà donné le ton jeudi en insistant sur le fait que l’Occident devait «cesser de diaboliser ceux qu’il n’aime pas». Et le Kremlin s’en tient à sa position exprimée mercredi par son porte-parole, Dmitri Peskov: il n’y a aucune raison de douter des explications de la Biélorussie, qui soutient avoir dérouté l’avion de RyanAir dimanche uniquement à cause d’une alerte à la bombe, sans savoir que le journaliste d’opposition, Roman Protassevitch, était à bord.

«Aidez-moi à libérer mon fil»

Mais Vladimir Poutine ne sera peut-être pas indifférent aux menaces de Bruxelles de sanctions contre Minsk qui pourraient toucher le transit de gaz russe à travers la Biélorussie. Minsk, très dépendant économiquement de son «grand frère» russe, tire en effet une importante source de revenus de cette position de transit entre la Russie et l’Union européenne. Mais pour l’heure, fort du soutien de Moscou, Alexandre Loukachenko ne donne aucun signe de vouloir céder aux pressions qui se multiplient.

La dernière en date vient d’une enquête annoncée jeudi par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) quant à la légalité de ce détournement, après une réunion d’urgence. La mère du jeune journaliste arrêté a quant à elle lancé un appel émouvant jeudi, depuis Varsovie, à la communauté internationale. «Je veux que vous transmettiez notre demande partout à travers le monde, aux représentants des gouvernements, aux pays de l’UE, aux dirigeants de l’UE, aux dirigeants américains: je crie, je vous en supplie, aidez-moi à libérer mon fils», a lancé Natalia Protassevitch.

Roman Protassevitch, incarcéré en Biélorussie après le détournement de son vol Athènes-Vilnius, encourt une lourde peine de prison. Il est accusé par les autorités biélorusses d’avoir organisé des «troubles massifs» lors des manifestations de 2020 contre la réélection d’Alexandre Loukachenko. Les parents du journaliste, eux-mêmes exilés à Varsovie depuis la répression lancée en Biélorussie l’année dernière, restent sans aucun contact avec leur fils depuis son arrestation dimanche à l’aéroport de Minsk. Son amie russe, Sofia Sapega, qui se trouvait à bord, a également été arrêtée.=

(L'essentiel/AFP)