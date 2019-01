Un musée de la saucisse dans un ancien camp

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de femmes juives ont été détenues à Mühlhausen, un camp dépendant de Buchenwald, en Thuringe. La porte-parole de la municipalité a indiqué qu'un projet de musée de la saucisse était en discussion.

Le futur musée se trouverait «en partie» sur le site de l'ancien camp, selon cette porte-parole, pour qui «l'histoire de la région» est déjà connue. La mairie, détenue par le parti social-démocrate (SPD), est en pourparlers avec le Mémorial de Buchenwald et la communauté juive. Mais avant même la fin de ces discussions, le musée, jusqu'ici situé dans une autre ville de Thuringe, sur un site jugé trop petit, a déjà officialisé le déménagement sur son site Internet.

Polémique

Rikola-Gunnar Lüttgenau, membre de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora, dénonce d'ores et déjà un «manque de sensibilité» et un «manque de conscience historique».

Ce satellite du camp de Buchenwald a accueilli à partir de septembre 1944, quelque 700 femmes juives polonaises et hongroises en provenance d'Auschwitz (Pologne). Elles devaient travailler pour une usine d'armement, faute de quoi elles étaient renvoyées à Auschwitz. Le camp a fermé en février 1945 et les déportées ont été acheminées vers d'autres camps lors de «marches de la mort». L'usine d'armements se trouvait à moins de trois kilomètres du site choisi pour le musée de la saucisse. Des stèles et plaques commémoratives rappellent l'histoire tragique de ce site.

(L'essentiel/afp)