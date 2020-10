La police leur annonce par erreur la mort de leur fils

Les parents d’un jeune homme de 18 ans ont été les victimes d’une terrible bourde commise par la police de l’Aberdeenshire, dans le nord-est de l’Écosse, lundi. Les Écossais ont appris par les forces de l’ordre que leur fils de 18 ans était décédé dans un accident de la route survenu sur une autoroute près de Crimond. Or, le jeune homme était en réalité dans un état critique, et la personne décédée était Dylan (photo ci-dessus), son copain âgé de 19 ans.

La police explique au Mirror qu’elle avait été confrontée à «une situation confuse, incluant une information incorrecte fournie par un témoin», mais que l’erreur a rapidement été rectifiée. «Les agents présents sur les lieux d’un accident utilisent tous les moyens disponibles pour identifier les personnes impliquées le plus rapidement et le plus précisément possible», indique Neil Lumsden, chef enquêteur.

Le policier assure que les familles concernées se sont montrées compréhensives. «Nous leur avons présenté nos excuses pour tout tort involontaire et nous allons nous pencher sur cet incident pour en tirer des enseignements», assure-t-il. Dans un communiqué, la famille du jeune homme décédé a rendu hommage à «un fils, un frère et un petit-fils aimant. Il nous manquera terriblement. Il avait une âme aventureuse et extravertie et un grand cœur». Une enquête sur l’accident est en cours.

(L'essentiel/joc)