Le rappeur Pablo Hasél a été arrêté pour ses tweets

Devenu pour certains un symbole de la liberté d'expression en Espagne, le rappeur Pablo Hasél, condamné à la prison pour des tweets attaquant la monarchie et les forces de l'ordre, a été arrêté mardi matin afin de purger sa peine. «Ils ne nous arrêteront pas, ils ne nous feront jamais plier, malgré toute la répression», a crié, le poing levé, ce rappeur, escorté par des policiers, selon des images de son arrestation diffusées par la télévision espagnole.

«C'est l'État fasciste qui m'arrête. Mort à l'État fasciste!», a-t-il encore clamé en regardant les caméras au moment d'entrer dans un véhicule des «Mossos d'Esquadra», la police régionale catalane. «Nous l'amenons directement au centre pénitentiaire», a ensuite indiqué un porte-parole des «Mossos». Une opération policière avait été lancée à 6h30 pour l'extraire de l'université de Lérida, en Catalogne (nord-est de l'Espagne), où il était barricadé depuis lundi avec des dizaines de sympathisants qui voulaient empêcher son arrestation.

«Ils devront venir m'enlever»

Pablo Hasél - de son vrai nom Pablo Rivadulla Duró - avait jusqu'à vendredi soir pour se rendre volontairement en prison et commencer à y purger la peine de neuf mois qui lui avait été infligée par la justice espagnole. Reconnu coupable d'apologie du terrorisme, ainsi que d'injures et calomnies à l'encontre de la couronne et de l'État, il avait été condamné pour des tweets dans lesquels il qualifiait notamment les forces de l'ordre espagnoles de «mercenaires de merde», les accusait de torture et d'assassinats et s'en prenait également à la monarchie.

«Ils devront venir m'enlever et cela servira aussi à dépeindre l'État sous son vrai visage, celui d'une fausse démocratie», avait déclaré ce rappeur catalan de 32 ans, vendredi, par téléphone.

(L'essentiel/afp)