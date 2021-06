«Chacun aura le même nombre de mètres carrés»

Dans un contexte de relations conflictuelles, Genève entend tout faire pour mettre à l'aise les présidents américain et russe ainsi que leurs délégations lors de leur face-à-face dans cette magnifique bâtisse du XVIIIe siècle, posée dans un vaste parc au bord du lac Léman, en plein cœur de la ville.

«Heureusement la Villa est parfaitement symétrique. Donc cela permet à chacun d'avoir exactement le même nombre de pièces et le même nombre de mètres carrés», a expliqué la cheffe du protocole adjointe du canton de Genève, Marion Bordier Büschi, à la radio suisse publique RTS. «Ça c'est vrai, c'était l'avantage de la Villa!», a-t-elle dit.

" Tu peux vite aller acheter une bouilloire ? "



Plongez dans les préparatifs de la rencontre Putin-Biden avec la cheffe du protocole Marion Bordier Büschi . #19h30RTSpic.twitter.com/btVFQZl3v1 — RTSinfo (@RTSinfo) June 15, 2021

Depuis une semaine, la Villa et son parc, le plus grand de la ville, sont une ruche d'activité. À l'intérieur, des artisans retouchent dorures et moulures. Les lourds chandeliers ont été nettoyés et les meubles déplacés pour être prêts à accueillir les deux chefs d'État et leurs délégations. Si le plus dur en termes de préparatifs a été fait, «on a encore quelques questions d'aménagement à l'intérieur de la Villa qui sont non résolues», a admis Mme Bordier Büschi. «Je crois que cela va bouger jusqu'à la dernière minute», a-t-elle dit.

Elle a expliqué qu'«il n'y a rien d'extravagant» dans ces demandes: «C'est du mobilier, des pauses café, des écouteurs pour la réunion, des petits détails». Toutefois, chaque demande supplémentaire fait l'objet, ni plus ni moins, d'une véritable négociation entre les parties.

«Les deux délégations discutent»

«L'exercice, c'est de chaque fois en fait, faire en sorte que les deux délégations discutent et se mettent d'accord sur un aménagement, et ensuite, nous on l'applique. Mais c'est vrai que j'ai des demandes bilatérales, par l'une outre l'autre délégation... que je ne peux pas traiter si ce n'est pas approuvé par l’autre», a résumé la responsable genevoise.

Les discussions devraient durer entre quatre et cinq heures mais les deux hommes n'ont pas prévu de manger ensemble. Le restaurant Parc des Eaux-Vives, à quelques dizaines de mètres, leur préparera toutefois «des petites choses à manger, café, thé, eau, mais c'est très simple. C'est vraiment des moments de pause juste pour se rafraîchir», a commenté Mme Bordier Büschi.

(L'essentiel/AFP)