«Handjes kappen, de Congo is van ons», comprenez en français «Couper les mains, le Congo est à nous»... c'est en ces termes pour le moins racistes, et rappelant l'histoire coloniale peu glorieuse de la Belgique, que de jeunes néerlandophones belges se sont exprimés samedi soir lors du concert du rappeur américain Kendrick Lamar. Selon la plupart des médias belges, ils ont utilisé ce chant pour repousser deux jeunes femmes de couleur noire lors du festival Pukkelpop organisé dans la province de Limbourg, non loin de Hasselt, dans la localité de Kiewit.

Des faits dénoncés sur Twitter par les victimes de ces propos racistes, mais aussi par les organisateurs du festival. «Le Pukkelpop est un festival où chacun est bienvenue, quel que soit son sexe, sa langue maternelle, ses convictions politiques, ses origines ethniques ou raciales, sa religion ou idéologie, son handicap, son âge ou sa sexualité. Nous rejetons toute forme de violence physique ou verbale, de harcèlement ou de comportement irrespectueux!», ont-ils affirmé sur la page Facebook ce lundi après-midi.

Les deux jeunes femmes se sont quant à elles exprimées sur le réseau social Twitter où elles ont affirmé avoir notamment été traitées comme «des animaux en cage» lors du concert de Kendrick Lamar. «Nous sommes fatigués de ces personnes mal éduquées et sans la moindre culture. Le racisme est partout et vous ne pouvez malheureusement pas l'arrêter. Tout ce que vous pouvez faire est d'éduquer vos enfants...».

So first some guys started singing “Congo is ours” and some Hitler sings at us which I have no words for tbh, I started getting irritated and was trying I go forward when an old man was pushing & kicking us backwards. Here’s a little video that a friend of mine took pic.twitter.com/OltrP4uTFF