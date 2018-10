«La plus grande manifestation» anti-​​Brexit

Plus d'un demi-million de personnes sont descendues dans la rue, samedi à Londres, pour réclamer un référendum sur l'accord final, encore négocié entre Londres et Bruxelles à cinq mois de l'échéance. Il s'agit aussi du «plus important rassemblement» depuis la manifestation contre la guerre en Irak qui avait réuni un million de personnes en 2003 dans la capitale britannique, s'est réjoui «People's Vote» (Le vote du peuple) dans un communiqué.

Selon ce mouvement militant pour un «vote populaire» et réunissant plusieurs associations europhiles, quelque 570 000 personnes ont répondu à son appel à manifester. La foule compacte s'est rassemblée dans l'après-midi devant le Parlement britannique et dans les rues alentours, agitant de nombreux drapeaux européens, après avoir parcouru le centre de Londres et traversé le quartier des ministères en soufflant avec enthousiasme dans des sifflets.

Plus de 100 000 personnes manifestent actuellement dans les rues de #Londres contre le Brexit.#PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/45B0mPm0KU — deSperate (@TBMJ2_) 20 octobre 2018

Contre la sortie de l'UE

«Ça ressemble à une fête», a confié Lucy Dogget, 23 ans, une étudiante de Liverpool. «Mais cela pourrait bien être la dernière avant l'extinction des feux», avec le Brexit prévu le 29 mars 2019, a-t-elle ajouté. Sur les pancartes s'affichaient des slogans contre la sortie de l'UE ou moquant l'incapacité de la Première ministre conservatrice Theresa May à négocier un accord de divorce avec Bruxelles, comme «Arrêtez le Brexit», «Le Brexit est mauvais», «Restons ensemble» ou encore «J'ai 16 ans et le Brexit a volé mon avenir».

Parmi les manifestants, venus des quatre coins du pays et amenés par plus de 150 cars, se trouvaient aussi de nombreux citoyens européens, représentés notamment par «The3Million», un groupe de pression défendant les intérêts des près de 4 millions d'Européens au Royaume-Uni. En juin, environ 100 000 personnes s'étaient rassemblées à Londres lors du dernier défilé de ce genre, et les organisateurs espéraient bien dépasser ce nombre.

Ils estiment que les Britanniques, qui se sont prononcés à 52% en faveur de la sortie de l'UE lors du référendum du 23 juin 2016, auraient voté différemment s'ils avaient eu conscience des réels enjeux du Brexit.

Marcha anti Brexit. London pic.twitter.com/NvfIjXuNpW — Jose Pedro Fouz Hdez (@pepefouzh) 20 octobre 2018

