Une retraitée retrouvée morte... 15 ans plus tard

Terrible découverte dans un appartement de Madrid. Une retraitée a été retrouvée chez elle, décédée. Selon les estimations officielles, la femme gisait morte dans son appartement à Madrid depuis une quinzaine d'années! La nouvelle a été annoncée par les autorités de la capitale vendredi. C'est l'un des nièces de la morte qui avait alerté la police. Les agents et les pompiers ont dû entrer par effraction dans la porte de l'appartement et ont découverts le corps sans vie, momifié, dans la salle de bain. Selon les analyses de la police, la femme nommée Isabel est morte il y a environ 15 ans, à l'âge de 78 ans.

Selon un rapport de l'agence de presse Europa Press, les voisins ont rapporté qu'ils avaient vu la retraitée vivant pour la dernière fois en septembre 2004. La police avait été appelée plusieurs fois ces dernières années à cause d'odeurs nauséabondes dans l'appartement, mais rien n'avait été fait pour y remédier.

Selon les médias espagnols, la femme vivait seule dans l'appartement depuis la mort de son mari. Elle n'a pas eu d'enfants. L'autopsie a montré qu'il n'y avait eu aucune intervention d'un tiers dans le décès de la retraitée, a rapporté la police. Le décès est donc bel et bien naturel, et non pas criminel. Par conséquent, aucune enquête ne sera ouverte.

(L'essentiel/afp)