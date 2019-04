Les parents doivent suivre un cours pour divorcer

Depuis le 1er avril, dans le cadre du nouveau code du divorce, chaque parent doit avoir suivi un module d'une trentaine de minutes, disponible gratuitement et supposé les aider à naviguer dans leur nouvelle vie avec leurs enfants, faute de quoi ils restent mariés. Ce cours est issu du programme «Coopération après le divorce», une plateforme en ligne mise en place par des chercheurs de l'Université de Copenhague et adoptée par la classe politique comme un sésame pour les couples mariés qui se séparent.

«Le cours numérique répond à certaines des questions les plus essentielles qui se posent lors d'un divorce», défend le ministre de l'Enfance et des Affaires sociales. Dans les cas de séparation des couples non mariés, les parents peuvent également accéder au programme gratuitement sur simple demande. 54% des enfants danois naissent hors mariage.

«Une décision facile et bon marché»

Disponible sur ordinateur mais aussi sous forme d'application, le programme compte au total 17 modules qui offrent des solutions concrètes à des situations potentiellement frustrantes: de l'organisation des anniversaires aux sorties d'école. Rien n'assure que les futurs divorcés utiliseront l'ensemble du programme. La société civile réclame plus de prise en charge et d'accompagnement psychologique.

«C'est un bon début. Une décision facile et bon marché», estime Trine Schaldemose, directrice-adjointe de Moedrehjaelpen, une association d'aide aux familles. Le cours est utile «mais seulement si le niveau de conflit (entre les parents) n'est pas trop élevé», ajoute-t-elle. Le Danemark a enregistré près de 15 000 divorces en 2018, soit 46,5% des mariages. 70% des mineurs vivent avec leurs deux parents. En 1980, ils étaient 85%.

Dans ce pays où l'équilibre vie privée-vie professionnelle est une vertu cardinale, les parents sont également investis dans le quotidien de leur progéniture. En cas de séparation, le recours à la garde alternée est de plus en plus fréquent. Il a doublé en moins de dix ans, passant de 16% en 2009 à un tiers en 2018, d'après des chiffres du centre d'analyse et de recherches de l'État-providence (VIVE).

(L'essentiel/afp)