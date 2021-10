La Pologne rejette le «chantage» de l'UE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti mardi, à Strasbourg, qu'elle agira pour défendre les «valeurs communes» de l'UE, après la décision du tribunal constitutionnel polonais contestant la primauté du droit européen.

«Nous ne laisserons pas nos valeurs communes être mises en danger. La Commission agira», a déclaré Mme von der Leyen, devant le Parlement européen, en présence du Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

This situation must be resolved.



We want a strong Poland in a united Europe.



Polish people have played a fundamental role in making our Union whole.



We will defend their values and rights.



Poland, you are and you will always be at the heart of Europe.