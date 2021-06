Fin des moteurs à combustion pour les VW

La marque VW du groupe allemand Volkswagen veut cesser de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe entre 2033 et 2035 pour passer aux véhicules électriques, se laissant plus de temps sur d’autres marchés, notamment la Chine, a annoncé l’un de ses responsables. Sous la pression de normes antipollution de plus en plus strictes, les constructeurs automobiles mondiaux se fixent les uns après les autres des calendriers de sortie du moteur à combustion.

«Nous rendrons l’ensemble de notre flotte neutre en CO2 d’ici 2050 au plus tard. En Europe, nous quitterons le marché des véhicules à moteur thermique entre 2033 et 2035», a déclaré Klaus Zellmer, directeur des ventes de VW dans une interview au quotidien bavarois Münchner Merkur, disponible en ligne dimanche. Cette sortie interviendra «un peu plus tard aux États-Unis et en Chine. En Amérique du Sud et en Afrique, en raison du manque de conditions-cadres politiques et d’infrastructures, cela prendra un peu plus de temps», a-t-il ajouté.

La marque VW avait déjà annoncé en début d’année compter atteindre d’ici 2030 une part électrique dans ses ventes européennes de 70%. «En tant que constructeur de masse, VW doit s’adapter aux différentes vitesses de transformation dans les différentes régions. Nos concurrents qui vendent des véhicules principalement en Europe, par exemple, devront certainement faire face à une transformation beaucoup moins complexe (…)», détaille M. Zellmer pour expliquer ce calendrier moins ambitieux que d’autres fabricants.

Audi aussi

Ainsi la marque haut de gamme Audi, également filiale du groupe Volkswagen, a annoncé la semaine dernière vouloir cesser de produire des véhicules équipés de moteur à combustion d’ici 2033, avec une exception possible en Chine. Parmi les plus avancés en la matière, le suédois Volvo, filiale du groupe chinois Geely, prévoit de retirer de son catalogue d’ici 2030 tous ses modèles à combustion, y compris les hybrides.

L’ensemble du groupe Volkswagen a prévu d’investir 46 milliards d’euros en cinq ans dans son virage électrique. L’Union européenne dévoilera le 14 juillet des objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 à l’horizon 2030, ainsi que des propositions réglementaires, qui vont contraindre de nombreux constructeurs à accélérer la réduction de leurs émissions et leur transition vers l’électrique.

(L'essentiel/AFP)