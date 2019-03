Une riche actionnaire russe tuée dans un crash

Un petit avion privé s'est écrasé dimanche dans l'ouest de l'Allemagne, tuant le pilote et deux passagers dont l'un était une riche actionnaire russe, a indiqué la police et la compagnie aérienne S7. L'appareil de 6 places, en provenance de France et en route pour Egelsbach, au sud de Francfort, s'est écrasé dans un champ vers 13h30 GMT (15h30 au Luxembourg), a précisé la police dans un communiqué.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne russe S7 a indiqué qu'un des occupants de l'avion était Natalia Fileva, l'un de ses actionnaires. Selon le classement 2018 du magazine Forbes, Natalia Fileva, dont le mari Vladislav Filev dirige S7, était la quatrième femme la plus riche de Russie avec une fortune estimée à 600 millions de dollars (534 millions d'euros environ).

«Le 31 mars 2019, Natalia Fileva, actionnaire de la compagnie S7, a été tuée à l'âge de 55 ans durant la descente à bord d'un appareil privé de type Epic-LT vers un aéroport de Francfort», a précisé la compagnie. Par ailleurs, une voiture de police qui se rendait sur les lieux de l'accident a heurté un autre véhicule, tuant les deux occupants et blessant trois policiers, a rapporté l'agence de presse DPA.

Russia’s fourth richest woman, Natalia Fileva, who chaired the executive board of S7 Airlines, has been named as one of the victims of a small plane crash near Frankfurt, Germany, which took the lives of a pilot and another passenger. https://t.co/3fiSN5ifFR pic.twitter.com/KN2YNFLFwx