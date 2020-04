Un train de marchandises déraille, un mort

Un train de marchandises a déraillé jeudi en Allemagne près de la frontière suisse, après être entré en collision avec une pièce en béton d'un pont en construction. Le mécanicien de la locomotive, âgé de 51 ans, a été tué et trois personnes blessées.

L'accident a eu lieu peu après 19h30, a précisé le porte-parole de la compagnie ferroviaire, Stefan Dauner. Le train était parti à 19h19 de Fribourg-en-Brisgau en direction de l'Italie à Novara.

Une partie en béton d'un pont est tombée sur la voie

Le train transportait plusieurs poids lourds, a indiqué la police allemande. Les dix chauffeurs des camions étaient installés dans une voiture voyageurs dernière la locomotive. Trois ont été blessés dans l'accident et ont été conduits à l'hôpital dans la soirée. L'un d'eux a dû subir une opération au bras.

L'accident s'est produit dans la vallée du Rhin. Une partie en béton d'un pont en construction est tombée sur la voie ferrée. Le train, qui n'a pas eu le temps de freiner, est entré en collision avec et a partiellement déraillé, a expliqué une porte-parole de la police.

Une durée de trajet jusqu'à 90 minutes plus longue

La liaison entre Fribourg-en-Brisgau et Bâle devrait rester fermée jusqu'à lundi matin, a annoncé la Deutsche Bahn. Cette fermeture a un impact sur le trafic international entre la Suisse et l'Allemagne.

Les trains ICE circulant vers le nord partent de Fribourg-en-Brisgau tandis que ceux à destination de Bâle y terminent leur course, indique la Deutsche Bahn. Des bus de remplacement ainsi que des trains régionaux circulent entre Bâle et Fribourg en Brisgau. Il faut compter avec une durée de trajet jusqu'à 90 minutes plus longue.

