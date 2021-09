Fillette de 7 ans tuée après une balade sur l'eau

Dimanche 5 septembre, un accident de bateau s’est produit en Suisse, précisément sur la Reuss, près de Mülligen. Selon des témoins, plusieurs hélicoptères ont tourné au-dessus de la rivière pendant des heures. «J’ai d’abord entendu des cris forts. Peu après, les services d’urgence sont arrivés», raconte un habitant. Une famille avec trois enfants était à bord d’un bateau pneumatique. Celui-ci a heurté un tronc et s’est retourné, projetant le papa, la maman et les enfants âgés de 7, 10 et 12 ans, à l’eau.

Si les parents et deux de leurs enfants ont pu être secourus, la plus petite a disparu. Elle a finalement été retrouvée sans vie samedi 11 septembre, a communiqué jeudi, la police, qui a ouvert une enquête sur le déroulement du drame.

(L'essentiel/fos/jbm)