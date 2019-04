L'UE planche sur le nouveau délai du Brexit

Les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit, assorti de conditions et dont la durée reste toutefois à déterminer, lors d'un sommet extraordinaire mercredi à Bruxelles. Le premier délai accordé par l'UE à Theresa May, du 29 mars au 12 avril, n'a pas porté ses fruits: le Royaume-Uni n'est toujours pas en position de ratifier le traité de retrait négocié entre Bruxelles et Londres.

La Première ministre Theresa May a demandé jusqu'au 30 juin pour tenter de rallier les députés britanniques, qui ont déjà rejeté le texte par trois fois. De source diplomatique, le projet de conclusions du sommet ne mentionnait pas de date, laissée en blanc, mardi soir. Le constat à Bruxelles est clair: «notre expérience jusqu'à présent, ainsi que les profondes divisions au sein de la Chambre des Communes, nous donnent peu de raisons de croire que le processus de ratification pourra être achevé d'ici à la fin juin», écrit le président du Conseil européen Donald Tusk dans sa lettre d'invitation au sommet.

Crainte que Londres perturbe le fonctionnement de l'UE

Redoutant un Brexit sans accord et soucieux d'éviter des «sommets Brexit à répétition», le Polonais avance l'idée d'une «prolongation flexible, qui ne durerait que le temps nécessaire et pas plus d'un an». Elle pourrait ainsi être interrompue dès ratification de l'accord de retrait par les deux parties. L'idée de M. Tusk a trouvé un certain écho du côté de Berlin. Angela Merkel a jugé qu'un report «jusqu'à début 2020» est possible, selon des propos rapportés par un participant.

À la tête du camp des partisans d'une plus grande fermeté, inquiets à l'idée que le Royaume-Uni perturbe le fonctionnement de l'UE, la France, si elle n'est pas opposée à un report du Brexit, estime qu'un délai d'un an «paraît trop long». Elle demande des garanties sérieuses. Il faudrait par exemple que le Royaume-Uni s'engage à ne pas perturber certains gros dossiers en cours de discussion à Bruxelles, comme l'élaboration du budget de l'UE pour la période 2021-2027.

(L'essentiel/afp)