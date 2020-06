Le parti au pouvoir financé par lé régime de Chavez?

Exclusiva: Hugo Chávez financió el Movimiento 5 Estrellas. Diario ABC destapa que en 2010 el Gobierno venezolano envió 3,5 millones de euros al Consulado de Milán para sufragar el partido que fundó Beppe Grillo https://t.co/ubuTrWkRdY — ABC Internacional (@abc_mundo) June 15, 2020

L'affaire défraie la chronique en Italie et pourrait fragiliser la coalition au pouvoir: le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) aurait reçu en 2010 un financement occulte du régime vénézuélien d'Hugo Chavez, selon un quotidien espagnol. Citant un document classifié des services de renseignement vénézuéliens, daté du 25 juillet 2010 et dont il publie une photo, le quotidien conservateur «ABC» a affirmé lundi que le président vénézuélien actuel, Nicolas Maduro, à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Hugo Chavez aujourd'hui disparu, avait envoyé 3,5 millions d'euros en Italie via la valise diplomatique.

L'argent aurait été versé à Gianroberto Casaleggio (décédé en 2016), fondateur du M5S avec l'humoriste Beppe Grillo.

Le M5S, aujourd'hui aux commandes de l'Italie en coalition avec le Parti démocrate (gauche), a catégoriquement démenti. C'est une «fake news tout simplement ridicule», a commenté l'actuel chef politique du mouvement, Vito Crimi, qui a dit envisager «une action en justice».

Le M5S a été soutenu mardi par le chef du gouvernement Giuseppe Conte, proche du mouvement, qui a lui aussi balayé les accusations. «Les responsables du M5S ont déjà assuré qu'il s'agit d'une fake news et de ce point de vue, je pense qu'il n'y a rien à clarifier», a déclaré Giuseppe Conte.

Dans un tweet, Jorge Arreaza, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Maduro, a fustigé quant à lui la «mythomanie des médias de la droite internationale contre le Venezuela», sans se référer directement à «ABC» mais en joignant une photo de la Une de ce journal à son message. Il a également annoncé des «actions en justice».

Les présumés fonds occultes, versés en liquide, auraient servis à financer secrètement le mouvement protestataire et populiste fondé en 2009 et développant certaines thématiques proches de l'extrême gauche.

La mallette de cash aurait été envoyée «de manière sûre et secrète par valise diplomatique», selon «ABC», qui cite un document des services de renseignement vénézuéliens, alors dirigés par Hugo Carvajal. La somme destinée à financer le M5S «provenait des fonds réservés gérés par le ministre de l'Intérieur de l'époque», aujourd'hui ministre du Pétrole et vice-président du Venezuela, Tareck el Aissami, toujours selon le quotidien espagnol.

Arrêté en avril 2019 à Madrid et accusé de trafic de drogue, ce qu'il nie, Hugo Carvajal avait été remis en liberté, avec interdiction de quitter l'Espagne. En novembre, la justice espagnole a donné son feu vert à son extradition vers les États-Unis, mais il est, depuis, introuvable.

Mardi matin, les affirmations du journal espagnol faisaient les gros titres de la presse italienne. «Roman noir sur l'argent aux 5 étoiles», ouvrait en une le quotidien conservateur «Il Corriere della Serra». «Le polar des 3,5 millions d'euros vénézuéliens», titrait «La Repubblica» (centre-gauche), tandis que «La Stampa» de Turin écrivait «Tempête sur le M5S».

L’intéressé «ne peut pas se défendre»

Ces révélations interviennent alors que le M5S connaît depuis deux ans de vives dissensions internes et que son influence politique ne cesse de reculer. Ces derniers jours, ces tensions sont encore montées d'un cran, laissant présager une possible scission entre notamment son fondateur, Beppe Grillo, connu pour ses prises de position anti-migrants, et Alessandro Di Battista, tenant d'une ligne plus à gauche et fin connaisseur de l'Amérique latine.

Au pouvoir en Italie depuis les législatives de 2018, lors desquelles il avait remporté 32% des voix, et à ce titre premier parti du pays, le M5S a régulièrement perdu du terrain depuis, reculant lors des élections et chutant dans les sondages, qui le créditent aujourd'hui d'environ 15% des intentions de votes.

Il a d'abord gouverné avec la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, pour ensuite s'allier avec le Parti démocrate. «L'attitude amicale de certaines franges du M5S envers le régime vénézuélien m'a toujours déconcerté, quand bien même elle serait gratis», a ironisé mardi Matteo Salvini.

«Toutes les vérifications seront faites, mais (...) l'intéressé (Casaleggio, aujourd'hui décédé) ne peut pas se défendre», a déclaré lundi l'ex-chef politique du M5S et actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.

«Ça a le goût de la classique boule puante, au détriment de la politique italienne», a commenté dans la presse une responsable du PD, la sénatrice et ex-ministre Roberta Pinotti.

