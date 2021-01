Barrières fermées, il traverse avec son petit-​​fils

La situation est on ne peut plus claire: les barrières du passage à niveau de la gare de Roggwil, en Suisse, sont baissées et le signal lumineux clignote. Le train approche. Pourtant, un homme âgé traverse les voies avec son petit-fils. La séquence a été filmée et postée sur TikTok. Sans grande surprise, les réactions n’ont pas tardé à fuser. «Irresponsable», «Totalement inconscient» ou encore «Il a totalement perdu la tête» peut-on notamment lire dans les commentaires.

Diverses sociétés de transport déconseillent de se comporter de la sorte. Contactée par nos confrères de 20 minutes, l’entreprise qui dessert la ligne sur laquelle les faits se sont produits, précise que ce comportement est «faux et très dangereux». Les personnes fautives se mettraient non seulement elles-mêmes en danger, mais également les passagers du train, en cas de freinage d’urgence.

Mais il s’agirait cependant d’un cas isolé. Les CFF, compagnie ferroviaire, soulignent aussi le fait que traverser les voies est un crime poursuivi d’office. Les personnes concernées risquent une amende.

(L'essentiel/ob)