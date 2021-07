Un cœur arc-​​en-​​ciel devant le Parlement hongrois

Des organisations de la société civile ont protesté jeudi en Hongrie contre l'entrée en vigueur d'une loi qualifiée «d'homophobe» et vivement condamnée par l'UE, en déployant un immense cœur arc-en-ciel devant le Parlement de Budapest. Le texte visait initialement à lutter contre la pédocriminalité, mais des membres du Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban, ont fait voter des amendements interdisant «la représentation ou la promotion» de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs.

«Cette loi fait l'amalgame entre les crimes commis contre les enfants et la communauté LGBT de manière pernicieuse et mensongère», a dénoncé le directeur d'Amnesty International en Hongrie, David Vig, devant un cœur multicolore de 10 mètres de haut. Il a dit sa détermination à ne pas plier face à la politique du gouvernement: «Nous ne changerons pas nos programmes d'éducation ou nos campagnes à cause d'une loi homophobe et transphobe», a-t-il insisté. Luca Dudits, membre de l'ONG de défense des droits LGBT Hatter Society, a accusé Viktor Orban de «stigmatiser cette communauté» tout en se présentant comme un défenseur de la liberté.

Le dirigeant souverainiste assure que la loi n'est pas homophobe et vise à «protéger les droits des enfants», mettant en garde Bruxelles contre toute interférence dans l'éducation des jeunes Hongrois. «Le Parlement européen et la Commission veulent des militants LGBT dans les crèches et écoles. Nous n'en voulons pas», a encore répété M. Orban jeudi, dans une vidéo mise en ligne sur son compte Facebook. Mercredi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a de nouveau qualifié de «honte» la loi et menacé de déclencher une procédure d'infraction pour violation du droit européen.

(L'essentiel/afp)