Le maire de Zagreb meurt d'un arrêt cardiaque

Le maire de Zagreb, Milan Bandic, qui dirigeait quasiment sans interruption la capitale croate depuis 2000, est décédé dimanche d'une crise cardiaque, ont annoncé les autorités municipales sur le site internet officiel de la ville de Zagreb. «C'est avec grande tristesse que nous informons nos citoyens, amis et l'opinion publique que le maire de Zagreb est décédé des conséquences d'une crise cardiaque. Qu'il repose en paix», indiquent les autorités municipales de Zagreb.

Né le 22 novembre 1955 à Grude (Bosnie-Herzégovine), Milan Bandic, 65 ans, était un homme politique controversé, adulé par ses partisans et détesté par ses adversaires. Ancien membre du Parti social-démocrate, il a été expulsé de cette formation en 2009. Milan Bandic est arrivé au poste de maire de Zagreb en 2000 et a été élu à six reprises à cette fonction.

Il avait brièvement été contraint d'abandonner son poste en 2002, après un scandale de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite. Licencié de la Faculté des sciences politiques à Zagreb, MIlan Bandic était marié et père d'une fille.

