Un renne blanc comme neige fait le buzz

Une photographe partie en randonnée en Norvège a fait une rencontre fascinante, rapporte Caters News. Elle est tombée nez à nez avec un jeune renne blanc de la tête aux sabots.

«Il est venu très près de moi et nous nous sommes regardés droit dans les yeux, a déclaré Mads Nordsveen. Il était très détendu quand il a vu que j'étais calme et amicale. C'était presque comme s'il posait pour l'objectif. Après quelques minutes, la mère du bébé renne est sortie de derrière les arbres. Il a marché encore quelques minutes avant de retourner auprès d'elle».

Une mutation rarissime

Cette mutation génétique est exceptionnelle et n'est pas de l'albinisme: les yeux et les bois de ces animaux blancs ont parfois une couleur plus foncée que leur pelage. Dépigmentée, la fourrure leur permet de devenir difficilement repérables dans les environnements enneigés.

«C'était un moment magique, comme un conte de fées. Peut-être qu'un jour nous nous reverrons», a conclu la photographe.

(L'essentiel/adi)