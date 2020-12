«Ma ville est détruite. C'était comme Hiroshima»

Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé mardi le centre de la Croatie. Le séisme a provoqué panique, effondrement de maisons et la mort d’une enfant. Par précaution, une centrale nucléaire a été mise à l’arrêt en Slovénie voisine.

L’épicentre de la secousse, qui a eu lieu vers 11h30 GMT (midi en Suisse), était localisé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Zagreb, dans la région de Sisak, a annoncé l’Institut de géophysique américain (USGS). La ville de Petrinja, 20 000 habitants, a été particulièrement touchée, selon des images diffusées sur les médias nationaux et les réseaux sociaux.

Des toits se sont affaissés sur des maisons, des rues étaient jonchées de briques et autres débris tombés à terre, tandis que des secouristes se précipitaient dans les décombres ou à l’intérieur des maisons abîmées pour venir en aide aux éventuelles victimes.

«Nous retirons actuellement des gens des décombres, nous ignorons encore s’il y a des morts ou des blessés», a déclaré à une chaîne télévision locale le maire de Petrinja, Darinko Dumbovic. «Nous avons été informés qu’une fillette de 12 ans était morte (...), nous n’avons pas d’informations sur d’autres victimes», a annoncé peu après le premier ministre croate Andrej Plenkovic, en visitant les lieux de la catastrophe.

«Ce n’est pas sûr ici», a-t-il ajouté, expliquant que les autorités allaient installer des conteneurs pour abriter les personnes dont les maisons étaient à risque. «C’est la panique générale, tout le monde cherche à connaître le sort de ses proches», a commenté le maire. Les secours sont intervenus très rapidement dans la ville, où l’armée a été également déployée et où l’électricité était coupée dans les quartiers du centre.

Le maire a déclaré à la télévision locale que les dégâts étaient toujours en cours d’évaluation. Une maternelle, par chance vide au moment du tremblement de terre, figure parmi les bâtiments effondrés. «La ville n’est plus qu’un champ de ruines. C’est la panique générale, tout le monde cherche à connaître le sort de ses proches», a commenté le maire.

«J’ai peur, je n’arrive à joindre personne à la maison, les téléphones ne marchent plus», confiait à un média croate une habitante, visiblement très inquiète pour les siens. Une vingtaine de personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état critique, rapporte la chaîne régionale N1.

Le séisme a été fortement ressenti dans la capitale Zagreb, où des habitants se sont précipités dans les rues et des tuiles de toits d’habitations se sont écrasées sur la chaussée, a constaté l’AFP. Dans un supermarché, des marchandises sont ainsi tombées des étals et des bouteilles se sont brisées au sol, selon des images des réseaux sociaux.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia. The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near Zagreb. Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

Le séisme a été également ressenti en Slovénie voisine, notamment dans la capitale Ljubljana, ainsi que dans d’autres pays de la région, en Hongrie et Autriche, ont signalé des témoins et les médias. La centrale nucléaire slovène de Krsko a été mise à l’arrêt «par précaution». La procédure s’est activée de manière «automatique», a indiqué la centrale dans un communiqué.

«Des procédures de vérification préventives du système et des équipements» sont actuellement en cours. La centrale, qui se trouve à quelque 120 km de Ljubljana, devrait être reconnectée au réseau électrique «dans les 24 heures», a précisé le ministre des Infrastructures Jernej Vrtovec, cité par l’agence de presse STA. Selon les premiers éléments fournis, aucune anomalie n’a apparemment été constatée.

«Nous sommes prêts à aider», a réagi sur Twitter la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. «Nos pensées vont aux blessés et aux secouristes», a également commenté Charles Michel, le président du Conseil européen.

